В ближайшие дни в Казахстане ожидается потепление

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 22-24 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, в ближайшие три дня в Казахстане ожидается потепление.

Антициклон сохраняет свое влияние на большую часть страны, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. В то же время высотный гребень будет смещаться через территорию республики с запада на восток, вызывая повышение температуры воздуха", - объяснили синоптики.

Лишь на западе и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, временами с грозами, возможен град. Также в отдельных регионах ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе - с пыльной бурей.

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