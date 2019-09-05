В ближайшие дни в Казахстане температура воздуха будет на 3-6 градусов ниже климатической нормы

Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 5-7 сентября, передает Kazakhstan Today.

Высотный циклон и атмосферные фронты продолжат оказывать влияние на погоду Казахстана и вызывать дожди, порывистый сильный ветер, на юге -грозы. В северных, центральных, а затем и восточных областях при прохождении центра циклона предполагаются местами сильные дожди и туман, при котором в ночные и утренние часы видимость уменьшится до 200-500 метров", - говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, на западные районы республики смещается антициклон, с которым прекратятся дожди. Температура воздуха на всей территории Казахстана сохранится ниже климатической нормы на 3-6 градусов.

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