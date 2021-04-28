В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана с западным отрогом антициклона ожидается погода без осадков. В северной половине РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. По республике местами сохранятся усиление ветра, на севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской области ожидаются местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Жамбылской областях, днем в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области с пыльной бурей.

В Алматинской области, в районе Алакольских озер, ветер 15-20 метров в секунду.

Сегодня в Нур-Султане ожидается дождь, температура воздуха днем составит +21 - +23 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы переменная облачность, температура воздуха днем составит +24 - +26 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 0-5 метров в секунду.

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