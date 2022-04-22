В большинстве областей Казахстана ожидаются дожди

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей территории Казахстана, в связи с чем пройдут дожди, в горных районах юга сильные дожди, на севере - осадки (преимущественно дождь), передает KAZAKHSTAN TODAY.

По республике ожидается усиление ветра, на севере - туман, на юге гроза, град, шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на севере, востоке порывы 23 метра в секунду, на северо-западе, востоке - туман.

В Карагандинской области ночью на севере, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем временами 25 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В горных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, при грозе усилится ветер до 17-22 метров в секунду, в районе Алакольских озер 25 метров в секунду.

На западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается шквал, днем в горных районах - град, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду.

На юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал.

На северо-западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В северной половине Костанайской области ожидается туман, днем на севере, востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром за западе Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юго-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.