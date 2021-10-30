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В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

29.10.2021, 08:19 112051
В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), в горных районах юга и юго-востока сильные осадки (дождь, снег), лишь центральные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. На юго-востоке, юге, западе, севере, северо-западе, в центре Казахстана туман. На севере гололед, низовая метель. На севере, северо-западе, востоке и юго-востоке страны усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, днем на севере и западе ожидается гололед, низовая метель. 
 
В Акмолинской области на востоке, севере области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на севере области гололед. 
 
На северо-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области на севере и северо-востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем туман. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман. 
 
В горах Туркестанской области туман. 
 
В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере, а также в Атырауской области на юго-западе ожидается туман. 
 
В центре и на востоке Карагандинской, в северной части Восточно-Казахстанской областей ночью ожидается туман.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +5+7 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду. В Алматы осадки, +10+12 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
 

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Дождь и снег в большинстве регионов Казахстана прогнозируют синоптики

30.10.2021, 11:36 11179
Дождь и снег в большинстве регионов Казахстана прогнозируют синоптики
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - 30 октября в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки. Об этом сообщили в РПГ "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (дождь, снег). Восточные и южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, там ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидается туман, на севере - метель, на севере, северо-западе и в горных районах юго-востока - усиление ветра, на северо-востоке - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на востоке до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, на западе порывы до 25 метров в секунду, ночью на юге, востоке, днем на севере, западе - гололед, метель.
 
 В Акмолинской области на северо-востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, гололед, ночью и утром на западе области - туман. 
 
На севере Павлодарской области ожидается гололед, ночью на северо-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем на западе - туман. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью туман. 
 
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областях ночью и утром на западе, севере, центре, северо-западе ожидается туман. 
 
Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
 
Ночью и утром в горных районах Алматинской, Туркестанской областей ожидается туман, в горах Алматинской области - гололед.
 
 

 

В шести областях объявили штормовое предупреждение

29.10.2021, 21:20 99793
В шести областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Атырауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 30 октября ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 октября на северо-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 30 октября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. 
 
В Шымкенте ночью 30 октября ожидается туман.
 
Ночью и утром 30 октября на западе и на севере Атырауской области ожидается туман. 
 
30 октября на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 октября в Западно-Казахстанской области, на западе, севере, ночью и утром ожидается туман.
 
30 октября на севере, западе Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 метров в секунду. 
 
Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня - с 30 октября по 1 ноября.
 

Героин, гашиш и марихуана: В МВД подвели итоги операции "Карасора"

29.10.2021, 18:09 141778
Фото: МВД РК

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Министерство внутренних дел Казахстана подвело итоги операции "Карасора", в рамках которой из незаконного оборота изъято более 10 тонн наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В МВД сообщили, что во время операции проводились масштабные специальные мероприятия, к которым было привлечено более 1400 человек личного состава территориальных подразделений, в том числе специального назначения МВД и Национальной гвардии.

В труднодоступных районах проведены разведывательно-поисковые мероприятия по обнаружению искусственно высаженных наркоплантаций и дальнейшему перекрытию каналов распространения наркотиков. Для выявления и задержания преступных групп, занимающихся заготовкой марихуаны, и патрулирования использованы 18 автомашин повышенной проходимости.

"Всего ликвидировано 20 плантаций: по одной в Туркестанской и Карагандинской областях и 18 - в Кызылординской области. Изъято и уничтожено 13 тысяч кустов конопли весом более 8 тонн. Привлекалась также вертолетная техника, за 20 облетов выявлено два схрона марихуаны (изъято свыше 17 килограммов), 8 наркопосевов (уничтожено более 8,5 тыс. кустов конопли). Задержаны 10 лиц, занимавшихся незаконным культивированием конопли. Непосредственно в Жамбылской области в результате рейдов задержано 14 подозреваемых в заготовке, хранении и сбыте наркотиков, изъято более 1,8 тонны различных наркотических веществ каннабисной группы", - сообщили в пресс-службе МВД

Всего за время операции по стране выявлено 934 преступлений, в том числе 454 фактов сбыта и 178 хранения наркотиков, 242 факта культивирования. Из незаконного оборота изъято 10,6 тонны наркотиков, в том числе 1,3 килограмма героина, 7,3 тонны марихуаны, 52,2 килограмма гашиша, 68,7 килограмма синтетических наркотиков.

Всего за истекший период текущего года выявлено около 900 правонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков, в том числе 307 фактов сбыта, 87 фактов хранения в особо крупном размере. В незаконный оборот не допущено более 107 килограммов синтетики.

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