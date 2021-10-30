В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), в горных районах юга и юго-востока сильные осадки (дождь, снег), лишь центральные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. На юго-востоке, юге, западе, севере, северо-западе, в центре Казахстана туман. На севере гололед, низовая метель. На севере, северо-западе, востоке и юго-востоке страны усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, днем на севере и западе ожидается гололед, низовая метель.

В Акмолинской области на востоке, севере области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на севере области гололед.

На северо-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области на севере и северо-востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман.

В горах Туркестанской области туман.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере, а также в Атырауской области на юго-западе ожидается туман.

В центре и на востоке Карагандинской, в северной части Восточно-Казахстанской областей ночью ожидается туман.





В Нур-Султане ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +5+7 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду. В Алматы осадки, +10+12 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.