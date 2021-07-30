В большинстве областей Казахстана в четверг ожидается погода без осадков

АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков. Лишь на севере, в центре и на юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области днем в горных районах - град.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской областях, утром и днем в Павлодарской, днем в Акмолинской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью в Северо-Казахстанской области местами град.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается град.

Днем в Жамбылской области, на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской областей, местами в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской областях, на юге Костанайской области, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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