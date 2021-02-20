В большинстве областей Казахстана в пятницу ожидается неустойчивый характер погоды

На большей части территории Казахстана с прохождением южнокаспийского циклона сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере и юге сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Жамбылской, Туркестанской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, местами 30 метров в секунду и более, местами ожидается туман, днем в Туркестанской области местами гололед.
В Костанайской области ночью на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, местами 25 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду, местами ожидаются туман, метель.
В Акмолинской области ожидаются усиление ветра ночью на большей части до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду, местами туман, гололед, метель.
В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами ожидается метель, в Северо-Казахстанской области местами туман, в Павлодарской области местами гололед.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области местами низовая метель.
В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанских областях местами ожидается туман, в Мангистауской области местами гололед.
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