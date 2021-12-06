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В большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

05.12.2021, 19:25 77194
В большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
АЛМАТЫ. 5 ДЕКАБРЯ - В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на понедельник, 6 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром 6 декабря ожидается туман.
 
В Акмолинской области в понедельник на севере, юго-востоке ожидаются туман, утром и днем гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
 
На севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед. В Атырау ночью и утром 6 декабря ожидается туман, гололед.
 
В Актюбинской области в понедельник на юго-востоке сохраняется туман.
 
В центре Кызылординской области ожидаются туман, ночью гололед. В Кызылорде 6 декабря временами ожидается туман, ночью гололед.
 
В Карагандинской области в понедельник на севере, западе, юге ожидаются туман, гололед. В Караганде 6 декабря ожидается гололед. В Жезказгане 6 декабря ожидается гололед.
 
На севере Костанайской области ожидается низовая метель. На севере и юго-востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидается низовая метель.
 
В Мангистауской области в понедельник на северо-западе и в центре ожидается туман.
 
На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. В Уральске 6 декабря ночью ожидается гололед.
 
В Павлодарской области, на севере, востоке, в понедельник ожидается туман, гололед. В Павлодаре 6 декабря ожидается туман, гололед.
 
Днем 6 декабря на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юго-западе области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидаются туман, гололед. В Петропавловске 6 декабря ожидается гололед.
 

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Аким Алматинской области потребовал запустить дорогу возле рынка "Алтын Орда"

05.12.2021, 17:03 108541
Фото: nur.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 5 ДЕКАБРЯ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев считает обязательным открыть дорогу в районе рынка "Алтын орда", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Бозумбаев совершил рабочий визит в Карасайский район и ознакомился с ходом строительства участка автомобильной дороги Алматы - Бишкек в районе рынка "Алтын орда" и развязок Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), примыкающих к населенным пунктам области, а также прямых путепроводов.
 
Аким региона внес ряд предложений: так, участок дороги Алматы - Бишкек в районе рынка "Алтын орда" будет введен во временную эксплуатацию с нижним неровным слоем асфальтового покрытия. Бозумбаев потребовал запустить дорогу в течение месяца, а финишный слой асфальта положить весной. Он поручил руководителю филиала провести широкую разъяснительную работу среди населения. Также аким области предложил построить пятиполосную дорогу вплоть до БАКАД.
 
Акиму также представили проект строительства БАКАД. Бозумбаев подчеркнул, что скоро все вопросы по этому проекту планируется подробно обсудить на совещании под его председательством с участием заказчиков строительства, представителей подрядных организаций, акимами Илийского, Жамбылского и Талгарского районов.
 
Канат Бозумбаев встретился с руководством ТОО "Kagazy Recycling". Жители жилого комплекса "Асыл Арман" постоянно жалуются на неприятный запах с полей фильтрации этой компании. Представитель компании рассказал, что в день предприятие использует 1800 кубометров воды, из них 40% проходит через установленные очистные сооружения и используется вновь, а 60% сбрасывается. В ответ аким заявил, что современные технологии позволяют все 100% используемой воды очистить и вновь использовать.
 

Вам нужно приобрести необходимые фильтры высокого уровня очистки воды. Конечно, это требует затрат. Поэтому вносите свои предложения, чтобы мы могли продумать возможность поддержки. Этот вопрос будет всесторонне изучен, так как важно качественно решить проблему с неприятным запахом, которая беспокоит население", - подчеркнул аким Алматинской области.

 
Бозумбаев также посетил научно-производственное предприятие "Антиген", где ему рассказали о новых фактах производства отечественных вакцин. По словам директора Нурлана Ахметсадыкова, предприятие, действующее с 1988 года, занималось исследованиями в области ветеринарии, а последние пару лет стало активно работать в сфере медицины. 
 
В августе текущего года завод в тестовом режиме запустил линию по производству вакцины против коронавируса QazVac, было разлито 300 тысяч доз вакцины валидационной серии. Через СПК "Жетысу" за счет средств местного бюджета было закуплено оборудование из Германии, Италии и Китая на общую сумму 420 миллионов тенге. Теперь "Антиген" предлагает проект по производству 4 видов вакцин против иных заболеваний. Бозумбаев выразил готовность к сотрудничеству.
 

В Нур-Султане продлят три автобусных маршрута

05.12.2021, 16:50 111727
В Нур-Султане продлят три автобусных маршрута
НУР-СУЛТАН. 5 ДЕКАБРЯ - Схемы движения некоторых автобусных маршрутов в Нур-Султане продлеваются с 6 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе компании City Transportation Systems, будут продлены автобусные маршруты 15, 15А и 35 - до пересечения улицы Бухара жырау с улицей 38.
 
Аким столицы Казахстане Алтай Кульгинов ранее рассказал о ситуации с общественным транспортом в столице. По его словам, количество жителей города увеличивается, больше требуется и количество единиц общественного транспорта.
 
По словам акима, в ближайшее время есть планы поставить дополнительно 100 электробусов за счет частных инвестиций. Также он сообщил, что в 2022 году в столице планируется построить не менее 10 тысяч соцквартир и 16 новых школ.


 

Дедовщина в интернате Степногорска: из учебного заведения отчислили семерых учащихся

05.12.2021, 15:31 81433
Дедовщина в интернате Степногорска: из учебного заведения отчислили семерых учащихся
КОКШЕТАУ. 5 ДЕКАБРЯ - В интернате Степногорска, где заявлялось о дедовщине, по результатам проверок были отчислены несколько учеников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Результатами проверки поделилась заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области Гульнара Тасбулатова.
 

Была проведена беседа с директором школы-интерната Турсынбаем Токкужиновым, с и. о. заместителя по воспитательной работе по происшествию. Педагог-психолог провел анкетирование, в котором приняли участие 88 человек. Оно содержало вопросы такого характера: поступали ли угрозы, ругательства, оскорбления, требовали ли у вас деньги, отбирали ли еду, применялась ли в отношении вас физическая сила. Результаты анкетирования показали наличие фактов буллинга, угроз физическим насилием, были факты, когда отбирали еду и вымогали деньги", - пояснила Тасбулатова.

 
Анализ документов по организации учебно-воспитательного процесса показал отсутствие выстроенной системы воспитательной работы, плана внутришкольного контроля, программ социального педагога и педагога-психолога.
 
На момент проведения проверки из имеющихся девяти камер видеонаблюдения работали только семь. Время и дата на записях выставлены неверно, что не позволит уточнить, в случае необходимости, когда произошло то или иное. Требуется ремонт в учебном корпусе общежития. В туалете встречаются оголенные провода, отсутствуют дверные ручки в комнатах воспитанников. 
 

Вместо дверных ручек просто веревки. Местами отпала штукатурка, кафель. Поломанные тумбочки и полки для работы", - добавила Тасбулатова.

 
По словам спикера, вызывает обеспокоенность и большая текучесть кадров интерната. 
 
Руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев рассказал, что за избиение учащихся четыре воспитанника отделения вольной борьбы и трое наблюдавших за всеми действиями были отчислены из учебного заведения, пишет "Казинформ".
 

В этот интернат назад этих детей не примут. Дети вернулись в обычные школы. Двое из них уехали в Нур-Султан, трое - в Красный Яр, один - в Акколь, один живет в Степногорске. Комиссией было рекомендовано поставить их на учет", - отметил Букубаев.

 
Ранее директор интерната-колледжа был освобожден от занимаемой должности. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей воспитатель Ж. Хабахай, тренер-преподаватель отделения вольной борьбы А. Калижанов, и.о. заместителя директора по воспитательной работе А. Курманбаева и заместитель директора по спорту М. Макишев были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. 
 
Департамент полиции Акмолинской области начал досудебное расследование по статье 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей) и части 2 по статье 194 (Вымогательство).
 

Потерпевшим школьникам оказана психологическая помощь. В данный момент они находятся под постоянным присмотром психолога и социального педагога. За медицинской помощью не обращались, их психологическое состояние удовлетворительное. Родители пострадавших учащихся были вызваны в школу-интернат-колледж. С ними была проведена беседа, и они изъявили желание, чтобы дети в дальнейшем остались в интернате для продолжения учебы и тренировочных занятий", - добавил Букубаев.

 
Напомним, ранее появилось видео, запечатлевшее дедовщину в ОСШИКОР города Степногорска. Аким Акмолинской области провел выездное совещание, на котором было поручено рассмотреть вопрос о привлечении из-за инцидента к дисциплинарной ответственности ряда чиновников региона.
 

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