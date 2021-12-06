В большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

АЛМАТЫ. 5 ДЕКАБРЯ - В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на понедельник, 6 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром 6 декабря ожидается туман.

В Акмолинской области в понедельник на севере, юго-востоке ожидаются туман, утром и днем гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.

На севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед. В Атырау ночью и утром 6 декабря ожидается туман, гололед.

В Актюбинской области в понедельник на юго-востоке сохраняется туман.

В центре Кызылординской области ожидаются туман, ночью гололед. В Кызылорде 6 декабря временами ожидается туман, ночью гололед.

В Карагандинской области в понедельник на севере, западе, юге ожидаются туман, гололед. В Караганде 6 декабря ожидается гололед. В Жезказгане 6 декабря ожидается гололед.

На севере Костанайской области ожидается низовая метель. На севере и юго-востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидается низовая метель.

В Мангистауской области в понедельник на северо-западе и в центре ожидается туман.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. В Уральске 6 декабря ночью ожидается гололед.

В Павлодарской области, на севере, востоке, в понедельник ожидается туман, гололед. В Павлодаре 6 декабря ожидается туман, гололед.

Днем 6 декабря на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юго-западе области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидаются туман, гололед. В Петропавловске 6 декабря ожидается гололед.