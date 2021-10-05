В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 5 ОКТЯБРЯ - В администрации Усть-Каменогорска сообщили, что после инцидента Индиру Калжабаеву понизили в должности. Женщину не стали увольнять из акимата в связи с ее семейным положением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска признал Индиру Калжабаеву виновной по части 1 статьи 608 КоАП и назначил 15 суток административного ареста. Кроме того, чиновницу лишили права управления транспортными средствами на семь лет, сообщает YK-News.
Индира Гадылшыновна в суде вину признала.
В акимате сообщили, что по решению дисциплинарной комиссии за несоблюдении этики государственного служащего Индира Калжабаева была понижена в должности - с начальника отдела до специалиста аппарата акима.
Это бесспорно, что исполнение служебных обязанностей и управление транспортным средством в состоянии опьянения абсолютно несовместимы с этикой государственного служащего. Но хотелось бы отметить, что Индира Гадылшиновна работает в администрации города 36 лет. Это человек, который находит в себе силы и для сложной работы, и для своей семьи. Она одна воспитывает троих несовершеннолетних детей и ухаживает за больной матерью. Лишать ее работы мы посчитали недопустимым. При этом принятое нами решение в полной мере соответствует закону о государственной службе Республики Казахстан- рассказал руководитель аппарата акима Фархат Жилибаев.
В июле в соцсетях появилось видео, главной героиней которого стала сотрудница аппарата акима города Индира Гадылшыновна Калжабаева. Чиновница на авто приехала к пункту вакцинации в районе парка "Самал" и, по мнению автора видео, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
На место вызвали сотрудников полиции.
В департаменте полиции подтвердили, что 54-летняя водитель управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нее составили административный протокол, а дело направили в суд.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отрог Северо-западного антициклона продолжит смещаться на территорию РК, вызывая дальнейшее понижение температуры воздуха. Однако уходящий циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северные, центральные и восточные области Казахстана – пройдут осадки (дождь, снег), ожидается усиление ветра, на севере с низовой метелью, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Алматинской области ожидается туман.
В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, днем на юго-западе области и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Утром и днем на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.
В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью на севере до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду.
На юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на западе, севере, юге Атырауской и Актюбинской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Костанайской области ожидаются на севере туман, днем на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на юго-востоке гололед, днем на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед, днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Нур-Султане ожидаются осадки (снег), температура воздуха - 0+2 градуса по Цельсию, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
В Алматы - переменная облачность, температура воздуха составит +13+15 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Акмолинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 октября ночью на севере Атырауской области ожидаются заморозки 1 градус. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, севере и на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
5 октября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.
5 октября в Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, на юге, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
5 октября на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса. Ветер северо-восточный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
Утром и днем 5 октября на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
5-6 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный, северо-западный, днем 5 октября на севере области, сутки 6 октября на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 5 октября на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер северный, днем на востоке области 15-20 метров в секунду.
Напомним, синоптики прогнозируют
новую волну похолодания в Казахстане.