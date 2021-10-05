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В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

04.10.2021, 08:18 50194
В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, в ночные часы туман, гололед, в северной половине республики ожидается низовая метель. Западная половина Казахстан под влиянием отрога антициклона, где сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере и востоке Акмолинской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области на севере ожидаются туман, на юго-востоке низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области ночью на юге ожидаются туман, днем на севере и востоке низовая метель, на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе Павлодарской области ожидается гололед. 
 
На севере, востоке и в центре Карагандинской области ожидается гололед, днем на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью в северной части Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. 
 
В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, днем на юго-западе области и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на северо-западе Актюбинской области ожидается туман.
 

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    Сотрудница акимата Усть-Каменогорска понижена в должности после пьяной езды за рулем

    05.10.2021, 10:04 1
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    Специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска признал Индиру Калжабаеву виновной по части 1 статьи 608 КоАП и назначил 15 суток административного ареста. Кроме того, чиновницу лишили права управления транспортными средствами на семь лет, сообщает YK-News.
     
    Индира Гадылшыновна в суде вину признала.
     
    В акимате сообщили, что по решению дисциплинарной комиссии за несоблюдении этики государственного служащего Индира Калжабаева была понижена в должности - с начальника отдела до специалиста аппарата акима.
     

    Это бесспорно, что исполнение служебных обязанностей и управление транспортным средством в состоянии опьянения абсолютно несовместимы с этикой государственного служащего. Но хотелось бы отметить, что Индира Гадылшиновна работает в администрации города 36 лет. Это человек, который находит в себе силы и для сложной работы, и для своей семьи. Она одна воспитывает троих несовершеннолетних детей и ухаживает за больной матерью. Лишать ее работы мы посчитали недопустимым. При этом принятое нами решение в полной мере соответствует закону о государственной службе Республики Казахстан- рассказал руководитель аппарата акима Фархат Жилибаев.

     
    В июле в соцсетях появилось видео, главной героиней которого стала сотрудница аппарата акима города Индира Гадылшыновна Калжабаева. Чиновница на авто приехала к пункту вакцинации в районе парка "Самал" и, по мнению автора видео, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
     
    На место вызвали сотрудников полиции.
     
    В департаменте полиции подтвердили, что 54-летняя водитель управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нее составили административный протокол, а дело направили в суд.
     

    Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

    05.10.2021, 08:36 10963
    Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Отрог Северо-западного антициклона продолжит смещаться на территорию РК, вызывая дальнейшее понижение температуры воздуха. Однако уходящий циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северные, центральные и восточные области Казахстана – пройдут осадки (дождь, снег), ожидается усиление ветра, на севере с низовой метелью, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

     
    На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    В горных районах Алматинской области ожидается туман. 
     
    В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, днем на юго-западе области и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    Утром и днем на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
     
    В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью на севере до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
     
    На юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    Днем на западе, севере, юге Атырауской и Актюбинской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    В Костанайской области ожидаются на севере туман, днем на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на юго-востоке гололед, днем на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    На севере, западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед, днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    В северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

    В Нур-Султане ожидаются осадки (снег), температура воздуха - 0+2 градуса по Цельсию, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.

    В Алматы - переменная облачность, температура воздуха составит +13+15 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.


     

    В семи областях объявили штормовое предупреждение

    04.10.2021, 21:28 51193
    В семи областях объявили штормовое предупреждение
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Акмолинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 октября ночью на севере Атырауской области ожидаются заморозки 1 градус. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, севере и на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
     
    5 октября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. 
     
    5 октября в Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, на юге, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
     
    5 октября на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса. Ветер северо-восточный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
     
    Утром и днем 5 октября на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
     
    5-6 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный, северо-западный, днем 5 октября на севере области, сутки 6 октября на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
     
    Ночью 5 октября на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер северный, днем на востоке области 15-20 метров в секунду.
     
    Напомним, синоптики прогнозируют новую волну похолодания в Казахстане. 
     

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