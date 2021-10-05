В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

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НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, в ночные часы туман, гололед, в северной половине республики ожидается низовая метель. Западная половина Казахстан под влиянием отрога антициклона, где сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере и востоке Акмолинской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области на севере ожидаются туман, на юго-востоке низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью на юге ожидаются туман, днем на севере и востоке низовая метель, на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе Павлодарской области ожидается гололед.

На севере, востоке и в центре Карагандинской области ожидается гололед, днем на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью в северной части Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, днем на юго-западе области и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на северо-западе Актюбинской области ожидается туман.

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