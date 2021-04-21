В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Северная половина РК будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков. Остальная территория республики будет под влиянием поля пониженного давления, ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке - сильные осадки. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, гололед, на востоке - низовая метель, на западе и юге - гроза, на юге возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области местами низовая метель.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях ожидается туман, в Костанайской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Акмолинской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Сегодня в Нур-Султане ожидается переменная облачность, температура днем составит от 0 до +2 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 9-14 метров в секунду.

В Алматы ожидается переменная облачность, дождь. Температура днем составит +21 - +23 градуса по Цельсию. Скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

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