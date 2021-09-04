В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отрог антициклона будет оказывать влияние на большую часть республики, с чем ожидается погода без осадков. Лишь западные регионы будут находиться под влиянием ложбины циклона и с атмосферными фронтальными разделами на западе и юго-востоке РК пройдут дожди с грозами, днем на западе страны сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на юго-востоке, западе - град, в центре - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области на северо-западе ожидаются гроза, град, усиление ветра при грозе порывы до 15-20 метров в секунду.

На западе и в центре Атырауской области ожидаются гроза, усиление ветра при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидаются днем на юге области пыльная буря, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидаются ночью на северо-западе, днем на северо-востоке области пыльная буря, на западе, северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, при грозе усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке, юго-западе Жамбылской области, в горных районах Туркестанской области, на юго-востоке Карагандинской области, днем в центре Кызылординской области, на западе Костанайской области, на севере Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере Карагандинской области - туман.

На западе, севере и востоке Павлодарской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

В Мангистауской области, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, на юго-западе Костанайской, Карагандинской областей, на северо-западе и юге Алматинской области, на юге Восточно-Казахстанской области, на юго-западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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