Система Orphus

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

03.09.2021 4564
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отрог антициклона будет оказывать влияние на большую часть республики, с чем ожидается погода без осадков. Лишь западные регионы будут находиться под влиянием ложбины циклона и с атмосферными фронтальными разделами на западе и юго-востоке РК пройдут дожди с грозами, днем на западе страны сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на юго-востоке, западе - град, в центре - туман", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Западно-Казахстанской области на северо-западе ожидаются гроза, град, усиление ветра при грозе порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и в центре Атырауской области ожидаются гроза, усиление ветра при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Актюбинской области ожидаются днем на юге области пыльная буря, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской области ожидаются ночью на северо-западе, днем на северо-востоке области пыльная буря, на западе, северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В центре и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, при грозе усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке, юго-западе Жамбылской области, в горных районах Туркестанской области, на юго-востоке Карагандинской области, днем в центре Кызылординской области, на западе Костанайской области, на севере Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере Карагандинской области - туман. 
 
На западе, севере и востоке Павлодарской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса. 
 
В Мангистауской области, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, на юго-западе Костанайской, Карагандинской областей, на северо-западе и юге Алматинской области, на юге Восточно-Казахстанской области, на юго-западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая