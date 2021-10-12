В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему отрог антициклона будет сохранять свое влияние на западную половину республики, ожидается погода преимущественно без осадков. На восточной территории РК под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, в горных районах юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юго-западе, севере, юго-востоке и востоке страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, туман, на севере – гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В восточной половине Акмолинской области ожидаются туман, гололед, днем на юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается туман, ночью на западе, днем на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

На севере Костанайской области ожидается туман, на юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.





На севере и западе Атырауской области, ночью и утром в Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере и северо-востоке Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман.