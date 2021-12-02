В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - На большей части республики под влиянием отрога антициклона 1 декабря сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает РГП "Казгидромет", на западные регионы республики будет оказывать влияние ложбина северо-западного циклона, в связи с чем ожидается осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, низовая метель.
На большей части республики под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра", - прогнозируют синоптики.
Также, согласно прогнозу, на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на западе, северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На северо-западе и в центре Атырауской области ожидается туман, днем на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе Мангистауской области ожидается туман, в центре усилится ветер 15 - 20 метров секунду.
На западе Актюбинской области ночью ожидаются гололед, низовая метель, на западе, севере и в центре области усиление ветра 15 - 20 метров секунду.
В Костанайской области ожидаются усиление ветра 15 - 20 метров секунду, на западе, севере области гололед, туман, низовая метель.
На северо-западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ожидаются усиление ветра 15 - 20 метров секунду, днем в Северо-Казахстанской области низовая метель, гололед. На севере Кызылординской, в горных и предгорных районах Жамбылской областях ожидается туман.
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 28 метров секунду.