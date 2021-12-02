В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ложбина Северо-западного циклона будет смещаться через западные регионы РК, вызывая осадки в виде дождя и снега, гололед и низовую метель. На востоке и юго-востоке республики, под влиянием отрога антициклона, ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 18-23, порывы 28 метров в секунду.

В западной половине Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, днем - гололед, на юге области -туман.

На западе Восточно-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на востоке области - туман.

На севере, в центре Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, на западе, севере области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Павлодарской области днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель, на большей части области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря, утром и днем на западе, севере, в горных районах области - усиление ветра до 15-20, в горных районах порывы 23 метра в секунду.

В центре Кызылординской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, ночью на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в центре Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед, ночью на западе, в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В северной половине Актюбинской области ожидается гололед.