В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - На территорию Казахстана продолжает оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем в большинстве регионов ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на юго-востоке и в центре страны фронтальные разделы будут вызывать осадки в виде снега. Сохранятся усиление ветра и гололедные явления. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман; на севере и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман; на юго-западе ветер до 15-20 метров в секунду.

На севере и центре Атырауской, на западе и в центре Мангистауской областей ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

На юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман; днем на юго-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе и севере Акмолинской, на севере и в горных районах Алматинской, на севере и юге Костанайской, на севере, западе, юге Северо-Казахстанской, в центре Кызылординской, на севере и в горных районах Жамбылской, а также ночью на западе и юге Карагандинской областей ожидается туман.