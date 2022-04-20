В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На юге страны ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Лишь в западных регионах республики ожидается погода без осадков. По республике будет отмечаться усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области на западе, юге, в горных, предгорных районах ожидаются гроза, шквал, на севере, западе области - пыльная буря, на севере, западе, в горных, предгорных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем на северо-востоке, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, севере, западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на юго-востоке области порывы 23 метра секунду.

На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

На западе Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей, на западе, в центре Мангистауской области, ночью на юго-востоке, днем на северо-западе, севере Акмолинской, Костанайской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горах Алматинской области ожидается гроза, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, в районе Алакольских озер порывы 25 метров в секунду.

На юге Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.