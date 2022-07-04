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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

03.07.2022, 10:17 12391
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - В большинстве регионов Казахстана осадков не ожидается, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На северо-запад, север, центр и юго-восток Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона и обусловит погоду без осадков. На остальной же территории страны атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе сильные дожди, ожидаются грозы, усиление ветра, шквал, на западе град, на юге, юго-западе пыльная буря, на севере ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Улытауской, Жамбылской областей ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, на западе Жетысуской, на западе, востоке Абайской, на юге Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане обещают переменную облачность, температура воздуха составит 25-27 градусов выше нуля. В Алматы переменная облачность, 32-34 градуса тепла. В Шымкенте дневная температура поднимется до 38 градусов тепла.
 

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В ЗКО оштрафовали изготовителей банных веников на 1,2 млн тенге

03.07.2022, 22:16 2496
УРАЛЬСК. 3 ИЮЛЯ - В Западно-Казахстанской области инспекторы оштрафовали изготовителей банных веников на 1,2 млн тенге за незаконную вырубку дикорастущего дуба, который в стране встречается только в этой области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На протяжении последних нескольких лет на территории государственного лесного фонда совершалась незаконная порубка дубов. Из них изготавливают банные веники для продажи на рынках, в саунах и банях. В этом году инспекторы составили 60 протоколов и оштрафовали на 1,2 миллиона тенге. В основном порубкой дубов занимаются люди без определённого места жительства или те, кто ведёт аморальный образ жизни, нигде не работает. На подобные нарушения людей подталкивают "скупщики" дубовых веников", - пояснили в ведомстве, сообщает портал "Мой город".

 
По информации Уральского учреждения по охране лесов и животного мира, дуб обыкновенный - единственный представитель рода в Казахстане. Площади дубовых насаждений за последние столетия сильно сократились.
 
Отмечается, что незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением ущерба до 100 МРП (306 тыс. тенге) влекут штраф на физических лиц в размере 100 МРП с конфискацией незаконно срубленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов нарушителя.
 

В Туркестанской области обнаружили превышение консерванта в энергетике

03.07.2022, 22:09 3391
В Туркестанской области обнаружили превышение консерванта в энергетике
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 3 ИЮЛЯ - После взятия пробы энергетического напитка в Туркестанской области обнаружено повышенное содержание бензоната натрия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Превышение допустимой нормы консерванта установили, когда брали пробы. Допустимая норма не должна превышать 150 миллиграмм на литр, а в некоторых напитках же специалисты выявили его больше на 20 грамм", - сообщает otyrar.kz.

 
По словам специалистов, большое количество бензоата натрия может привести к циррозу печени, почечной недостаточности, что влияет на нервную систему. Партию с превышением консерванта изымают. Но вряд ли удастся найти ее всю. 
 

Наши специалисты отобрали несколько проб из разных партий, обнаруженная концентрация вещества составляет 163-173 миллиграмм на литр. Владельцам торговых магазинов выдано предписание об исключении с торговых полок и устанавливаются поставщики данной партии", - рассказала руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области, Мадина Бейбыткызы.


Бренд энергетического напитка не сообщается.
 
Специалисты подчеркивают, что напиток вызывает зависимость и рекомендуют вместо энергетиков употреблять натуральный сок или воду. А для бодрости вместо "батарейки" выпить чашку натурального кофе.
 

Из жизни ушел режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

02.07.2022, 18:31 24821
Из жизни ушел режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман
Фото: ВК/Фонарщик Эрл
МОСКВА. 2 ИЮЛЯ - Советский  художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Шварцман за полувековую работу на студии внес огромный вклад в развитие отечественной анимации, сообщает РИА Новости.
 
Художник работал в том числе над мультфильмами "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Варежка", "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", серии фильмов "38 попугаев" и "Котенок по имени Гав" и многими другими.
 

В Атырауской области после массовой гибели чаек вакцинируют домашнюю птицу

02.07.2022, 18:23 25291
АТЫРАУ. 2 ИЮЛЯ - Для проведения экстренных мери предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК из республиканского запаса выделена 6 291 доза вакцин для вакцинации всего поголовья птиц в угрожаемых зонах высокопатогенного гриппа птиц и задействованы 12 специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В целом на территории республики в 2022 году запланировано провести вакцинацию 16 370 180 голов домашних птиц против высокопатогенного гриппа птиц. За 6 месяцев вакцинировано 6 028 810 голов (37% от годового плана), информирует пресс-служба МСХ РК.
 
В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по ВПГП местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц. Птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам, воде и в помещения, где содержатся птицы.
 
Для эпизоотического мониторинга сотрудниками Национального референтного центра по ветеринарии с заинтересованными госорганами осуществляется выезд по отстрелу диких перелетных птиц по периметру сезонных путей миграции диких птиц для исключения высокопатогенного гриппа птиц.
 
В июне в Каспийском море на расстоянии около 78 километров в районе искусственных островов DS-04, DS-01 обнаружены тушки более тысячи чаек. В Национальном референтном центре по ветеринарии проведены лабораторные исследования павшей птицы, по результатам которых в пробах, отобранных от двух птиц, выявлен вирус птичьего гриппа. Данные пробы направлены в референтную лабораторию МЭБ (Великобритания) для переподтверждения диагноза.
 

На казахстанско-узбекской границе приостановили работу пропускных пунктов

02.07.2022, 15:16 27941
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан сообщили о временном прекращении работы пунктов пропуска на границе Казахстана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией с 1 июля 2022 года в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата - Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном. По этой же информации, планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту Каракалпакия - Бейнеу", - сообщает пресс-служба КНБ РК.


В этой связи граждан, пересекающих государственную границу через указанные пункты пропуска, просят заранее планировать свои маршруты.

О возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска сообщат дополнительно.
 

В СКО из-за вспышки бруцеллеза ввели карантин в одном из сел

02.07.2022, 13:07 30286
В СКО из-за вспышки бруцеллеза ввели карантин в одном из сел
ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 ИЮЛЯ - В селе Шаховское Северо-Казахстанской области установили карантин по бруцеллезу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Аким Прибрежного сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области установил карантин в селе Шаховское, информирует ПетропавловскNews.
 

В связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота установить ограничительные мероприятия на территории села Шаховское Прибрежного сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой", - говорится в решении акима.

 

Котенка выбросили из машины прямо под колеса автомобиля в Мангистауской области

02.07.2022, 12:53 30871
АКТАУ. 2 ИЮЛЯ - В Мангистауской области на видеорегистратор попал инцидент, на котором видно, как из автомобиля, проезжающего по наплоенной машинами дороге, выбрасывают котенка прямо под колеса грузовика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент был зафиксирован видеорегистратором одного из участников дорожного движения сегодня, 1 июля, около 10 утра в Мунайлинском районе у дачного массива "Татьяна", сообщает региональное издание Lada.kz.
 
На кадрах видно, как пассажир одного из легковых автомобилей выбрасывает котенка посреди проезжей части. В этот момент рядом оказывается грузовик, под колесами которого животное успевает пробежать. Но котенка все же сбивает другой движущийся по этой трассе легковой автомобиль. На видео видно также, что впоследствии у котенка получается встать после наезда, но дальнейшая его судьба и состояние неизвестны.
 

К сожалению, из-за плохого качества видео номер транспорта установить не удалось. Но надеюсь, что полицейские смогут отследить этих нелюдей по камерам наружного наблюдения и наказать по всей строгости за жестокое обращение с животным", - сообщил очевидец.


 

Дожди и жару прогнозируют казахстанские синоптики в субботу

02.07.2022, 08:54 33121
Дожди и жару прогнозируют казахстанские синоптики в субботу
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, в связи с чем сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди, на западе сильные дожди. По республике ожидаются грозы, на западе - град, шквал, усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря, на севере Казахстана ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на севере Алматинской, Жетысуской областей сохраняется сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, на севере Алматинской, на западе Абайской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на северо-западе Атырауской, на юге Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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