В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - В большинстве регионов Казахстана осадков не ожидается, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На северо-запад, север, центр и юго-восток Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона и обусловит погоду без осадков. На остальной же территории страны атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе сильные дожди, ожидаются грозы, усиление ветра, шквал, на западе град, на юге, юго-западе пыльная буря, на севере ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Улытауской, Жамбылской областей ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, на западе Жетысуской, на западе, востоке Абайской, на юге Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане обещают переменную облачность, температура воздуха составит 25-27 градусов выше нуля. В Алматы переменная облачность, 32-34 градуса тепла. В Шымкенте дневная температура поднимется до 38 градусов тепла.