В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В большинстве регионов Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь на севере, северо-востоке востоке страны под влиянием поля высокого давления ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, туман, на юге - шквал, на западе, юго-западе республики - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Алматинской области днем на востоке области ожидается гроза, на северо-востоке усиление ветра до 18-23, порывы 29 метров в секунду.
Днем на западе, востоке Атырауской области ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.
Днем на юге, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра порывы до 15-20, временами 23 метра в секунду.
В Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем временами 23 метра в секунду с пыльной бурей.
На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, туман, днем на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В первой половине ночи в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра при грозе 15-20 метров в секунду.
Ночью на западе, юге Карагандинской области ожидаются гроза, туман, на севере, юго-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.
Ночью на большей части, днем на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем - пыльная буря.
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на востоке Актюбинской области ожидается туман, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Алматы ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +21 - +23 градуса, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Нур-Султане - переменная облачность, +15 - +17 градусов, скорость ветра - 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.