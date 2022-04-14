В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В большинстве регионов Казахстана 14 апреля ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Западная половина страны будет находиться под влиянием циклона, а также на юго-востоке РК с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. На остальную территорию РК будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ожидаются на западе гроза, на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ожидаются на западе, севере, востоке гроза, на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидаются на западе, севере, в центре гроза, на юге, севере, в центре области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На западе, юге Костанайской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем гроза, туман.

В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, днем на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, в районе Жаланашколя усиление ветра порывы 17-22 метров в секунду.

На северо-востоке Северо-Казахстанской области, днем на горных перевалах Туркестанской области, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматы ожидается гроза, +21 - +23 градуса, скорость ветра - 2-7, при грозе 15 метров в секунду.

В Нур-Султане - переменная облачность, +19 - +21, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.