В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, также ожидаются град, шквал, на юге, востоке - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь на западе страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается град, шквал, ночью на севере, востоке, днем на большей части области усиление ветра до 15-23 метров в секунду.
Утром и днем на севере, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-25 метров в секунду.
На северо-западе, востоке и в горных районах Жамбылской области - град, шквал, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области - ветер 15-23 метров в секунду.
Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на западе, севере, востоке области усиление ветра до 15-23 метров в секунду.
В Костанайской области ночью на северо-западе - туман, днем на северо-востоке, востоке - ветер 15-20 метров в секунду.
На западе, севере Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
В горных районах Туркестанской области - шквал, ветер 15-20 метров в секунду.
На севере, юге, востоке Павлодарской области, днем в центре Кызылординской области, на севере, западе Павлодарской области, на севере, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на юге Мангистауской области ожидается сильная жара - 40 градусов.
В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Костанайской области, на западе, востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы ожидается гроза, +27 - +29 градусов, скорость ветра 3-8, при грозе 13 метров в секунду.
В Нур-Султане - гроза, +22 - +24 градуса, скорость ветра 9-14 метров в секунду.