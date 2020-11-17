Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - 16 ноября 2020 года в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с центром над северо-восточными регионами республики, в связи с чем ожидается снег, на юго-востоке страны осадки (преимущественно снег). Лишь на юго-западе и западе ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидается гололед, в Алматинской области – туман.

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области – туман.

Местами в Западно-Казахстанской области ожидается туман, в Костанайской области – низовая метель.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства