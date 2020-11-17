Система Orphus

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

16.11.2020 8425
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - 16 ноября 2020 года в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.
 

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с центром над северо-восточными регионами республики, в связи с чем ожидается снег, на юго-востоке страны осадки (преимущественно снег). Лишь на юго-западе и западе ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидается гололед, в Алматинской области – туман. 
 
В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области – туман. 
 
Местами в Западно-Казахстанской области ожидается туман, в Костанайской области – низовая метель. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая