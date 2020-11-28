В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), лишь на востоке и юго-востоке погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и в центральной части РК с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, низовая метель, в Костанайской области местами гололед, в Акмолинской области днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед. В Актюбинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Павлодарской области местами ожидается туман.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Жамбылской области местами гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

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