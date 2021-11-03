В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

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НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, днем на востоке сильные осадки (дождь, снег), лишь западные и южные регионы страны будут находиться под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем сохранится погода без осадков. На большей части республики ожидаются туманы, усиление ветра. На севере, востоке и в центре страны гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-западе и юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, голодед, низовая метель, на юге и северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы до 23 метров в секунду.

В северной половине Костанайской и Восточно-Казахстанской областей ожидаются гололед, туман, низовая метель, на севере и западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, низовая метель, гололед, на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и западе Павлодарской области ожидаются гололед, метель, на юге и северо-востоке усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем на юге области туман. На севере и востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, востоке и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-востоке Алматинской и в центре Кызылординской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской и Атырауской областей ожидается туман.