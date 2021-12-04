В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть РК будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и низовая метель, на юге республики - пыльная буря, гроза. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду; на западе, в центре и в восточной части области с низовой метелью; днем на северо-западе области туман, гололед.

В Карагандинской области ночью на западе, в центре, днем на севере и востоке, в центре области ожидаются гололед, низовая метель; на севере и востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью на северо-востоке ожидаются низовая метель, гололед; на западе туман; на юге и северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В восточной половине Акмолинской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, гололед; на западе туман.

В Костанайской области ночью на востоке ожидаются гололед, низовая метель; на юге туман; днем на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед; на севере и западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром порывы 23 метра в секунду; на юго-западе области с пыльной бурей, в горных и предгорных районах туман.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду; на западе и севере с пыльной бурей; днем в горных районах гроза.

На севере Актюбинской, Кызылординской областей, ночью и утром в Атырауской области, на севере и западе Мангистауской области ожидается туман.

На северо-западе и северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.