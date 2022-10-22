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В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

21.10.2022, 08:27 24056
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием ложбины Атлантического циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, на востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), гололед.
 

Лишь на юго-востоке страны без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе республики сохраняется туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Астане - облачно, температура воздуха днем составит +13 - +15 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы - облачно, +17 - +19 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях.
 

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Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

21.10.2022, 21:34 5681
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Улытауской, Карагандинской, Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 октября на большей части Улытауской области ожидается западный ветер, порывы 17-22 метра в секунду.
 
Ночью и утром 22 октября в северной половине Карагандинской области ожидается туман. Ветер западный, в северной половине области порывы 17-22 метра в секунду.
 
Ночью 22 октября в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду.
 
В Шымкенте днем 22 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 октября днем на западе, юге Алматинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 октября днем на севере, западе Акмолинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Во второй половине дня на севере, западе области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью на юге, востоке области 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области порывы 25 метров в секунду.
 
В Астане 22 октября ожидается ветер юго-западный, временами порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 октября по Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 17-22 метра в секунду.
 
22 октября днем на севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный, в южной половине области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
22 октября на большей части Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 октября в Кызылординской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в центре области порывы 25 метров в секунду.
 
22 октября на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.
 
22 октября на севере, юго-западе, в центре Абайской области ожидается ветер южный, юго-восточный 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.
 
22 октября ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 октября в Костанайской области ожидаются на большей части области осадки, днем на западе, в центре сильные (дождь, снег). На севере области гололед, туман, низовая метель. Ветер северный, северо-западный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
22 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, на западе области сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, северный, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду.
 
22 октября днем на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 25 метров в секунду.
 

Президент Казахстана принял писателя Жабала Ергалиева

21.10.2022, 17:54 10076
Президент Казахстана принял писателя Жабала Ергалиева
Фото: Акорда
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял писателя, журналиста, общественного деятеля, члена совета сенаторов при сенате парламента Республики Казахстан Жабала Ергалиева, сообщает пресс-служба Акорды.
 
На встрече обсуждался ряд актуальных вопросов общественной жизни. Также Жабал Ергалиев высказал свою поддержку реформам, осуществляемым по инициативе президента.
 
Ранее сообщалось, что Токаев принял посла Казахстана в Великобритании.
 

Акимат Алматы не давал разрешения на строительство ЖК близ кладбища в Медеуском районе

21.10.2022, 10:15 20456
Акимат Алматы не давал разрешения на строительство ЖК близ кладбища в Медеуском районе
Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района прокомментировал строительство жилого комлека.
 
Жители района обеспокоены развернутой стройкой выше Горного Гиганта по улице Оспанова, где расположено кладбище. По их словам, "кладбище могут сравнять с землей".
 
По словам акима, на этом участке не предполагается строительство многоквартирного жилого комплекса. Он напомнил, что выше Аль-Фараби строить многоквартирные жилые комплексы запрещено. Земля была предусмотрена для индивидуального жилого строительства с административным корпусом.
 

К сожалению, кладбище, о котором вы говорите, не зарегистрировано (неучтенные захоронения, кладбище 50-х годов относилось к Илийскому району) и его нет даже на карте города. Я дал поручение разобраться со статусом кладбища. Управлением градостроительного контроля города сегодня работы остановлены, так как город разрешения на строительство не выдавал. Котлован вырыли незаконно - подобная инициатива граждан будет пресекаться", - заверил Досаев.

 
В акимате Алматы отметили, что в настоящее время управлением градостроительного контроля города принимаются административные меры в отношении одного из собственников за проведение строительно-монтажных работ по разработке котлована без проектно-сметной документации.

Аким Алматы прокомментировал вопрос уплотнительной застройки города.
 

В Алматы открылась выставка рисунков "Китайско-казахстанская дружба, передаваемая из поколения в поколение"

21.10.2022, 09:47 21396
В Алматы открылась выставка рисунков "Китайско-казахстанская дружба, передаваемая из поколения в поколение"
Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во Дворце школьников Алматы 20 октября состоялась церемония награждения победителей конкурса детских рисунков и открытие выставки "Китайско-казахстанская дружба, передаваемая из поколения в поколение", посвященная 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.
 

Данное мероприятие очень прекрасное. Все рисунки произвели на меня очень хорошее впечатление. В работах детей я увидела добрые пожелания к китайско-казахстанским дружественным отношениям и художественное мастерство. Они изобразили по своему взгляду дружбу между нашими государствами. Цель мероприятия выполнена - наша дружба, передаваемая из поколения в поколение", - сказала генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй.


 
Она отметила, что в развитии двусторонних отношений самым важным является взаимопонимание и доверие, а такие мероприятия очень сближают.
 
Генеральный консул КНР в Алматы сообщила, что в следующем году также планируется организовать подобные мероприятия.

 
В конкурсе приняли участие 118 детей от 6 до 14 лет. Авторы лучших работ были отмечены дипломами и ценными призами.

По итогам конкурса были определены 60 лучших работ, которые с 20 по 30 октября будут представлены в выставочном зале Дворца школьников Алматы.

 
Обладателями Гран-при конкурса рисунков стали Исламова Альмира - ученица художественной школы "Метаморфозы" при школе № 121 и учащаяся гимназии № 34 Чилдебаева Аружан.
 
Как сообщила председатель постоянной комиссии по общественному развитию, культуре, спорту, религии и молодежи маслихата города Алматы Аканова Асия, комиссии было очень сложно определять победителей из 118 участников конкурса.


 

На выставке представилась возможность глазами детей увидеть взаимоотношения. Самая частая картина - это две руки, значит, наши дети это видят так. Сегодня все получили удовольствие, это новые позитивные впечатления. Мы все зарядились позитивной энергией", - поделилась впечатлениями Аканова Асия.



 
Организатором мероприятия выступил Дворец школьников Алматы при поддержке генерального консульства КНР в Алматы и акимата города.
 
Выставка продлится до 30 октября в выставочном павильоне Дворца школьников города Алматы.


 

Завершено строительство домов для пострадавших в результате лесного пожара в Костанайской области

21.10.2022, 08:52 23221
Завершено строительство домов для пострадавших в результате лесного пожара в Костанайской области
Фото: Кадр с видео
Костанай. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Аулиеколе завершили строительство домов для пострадавших в результате лесного пожара. Об этом сообщили в отделе госконтроля.
 
К эксплуатации готов 91 жилой дом. Все они обеспечены электричеством, газо- и водоснабжением, водоотведением и интернетом. Также в новом районе проложили нижний слой асфальта, сообщает "Хабар 24".
 
Строительством занимались 16 подрядных организаций. Кроме того, все пострадавшие семьи получили спонсорскую материальную и гуманитарную помощь от общественных фондов.

 
Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар, длившийся 8 дней. Загорание началось 2 сентября в Аулиекольском районе. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров.
 
Как сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, комиссия склоняется к версии, что пожар в Костанайской области был не природного происхождения.
 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

20.10.2022, 21:23 33236
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Акмолинской, Западно-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Мангистауской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 октября на юге, востоке, севере Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 октября ночью и утром на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
21 октября на севере, юге, в центре Абайской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.
 
21 октября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
Утром и днем 21, сутки 22 октября в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 17-22 метра в секунду, порывы 29 метров в секунду.
 
21 октября ночью и утром на юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, днем на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 21 октября в центре Кызылординской области ожидается ветер южный 15-20 метров в секунду.
 
21 октября в северной половине Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
21 октября на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
 
Днем 21 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью и утром на юге, западе области туман. Ветер юго-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 

В Акмолинской области новоселам вручили ключи от квартир

20.10.2022, 20:56 33786
Фото: акимат Акмолинской области
Кокшетау. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 20 октября, в преддверии Дня Республики в селе Сандыктау Акмолинской области ключи от квартир получили 72 семьи.
 
Среди очередников, получивших жилье, дети-сироты, неполные, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, сообщает пресс-служба акима.
 
Два 36-квартирных жилых дома были построены в рамках государственной программы "Нұрлы жер", которая направлена на широкие слои населения и предлагает различные механизмы поддержки доступности жилья и строительного сектора. В каждом доме имеются 12 однокомнатных, 16 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир.
 
Ключи новоселам вручил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
 

Очень символично, что сегодня, в этот праздничный день, накануне национального праздника - Дня Республики вы получите ключи от квартир. Хотелось бы отметить, что для сельчан создан современный благоустроенный жилой комплекс с игровыми и спортивными площадками. Это даст возможность жителям организовать досуг и заниматься спортом на свежем воздухе. Новоселье - большая радость для любой семьи. Я еще раз хочу поздравить всех, кто сегодня обретет долгожданное жилье и станет новоселами", - отметил руководитель региона в поздравительном слове.

 
Счастливой обладательницей квартиры стала работница сельского дома культуры Наталья Шаповалова, воспитывающая ребенка с особенностями развития.
 

Стояла в очереди 3 года. Для моей семьи это очень значимое событие. Мы счастливы получить квартиру в новом современном доме. Квартира светлая, уютная, теплая, с хорошей планировкой. Очень довольны тем, что существуют такие государственные программы, благодаря которым можем получить собственное жильё. В преддверии праздника это особенно значимо и радостно", - поделилась жительница села.

 
К слову, в регионе уделяется большое внимание реализации национальных проектов, направленных на рост благосостояния и повышение качества жизни граждан страны. Одним из основных направлений государственной политики является обеспечение каждой казахстанской семьи собственным жильем.
 
В прошлом году в области улучшили жилищные условия около 5 тысяч семей акмолинцев, в этом году планируется ввести почти 700 тысяч квадратных метров жилья, а это порядка 5,5 тысячи квартир.
 

В Костанайской области пожар был не природного происхождения - Брекешев

20.10.2022, 16:04 36031
В Костанайской области пожар был не природного происхождения - Брекешев
Фото: МЧС РК
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия склоняется к версии, что пожар в Костанайской области был не природного происхождения, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.
 

По причинам пожара сейчас комиссия, которая работала от нас и есть еще межведомственная комиссия, пока склоняется к версии, что все-таки этот пожар не природного происхождения, поэтому комиссия еще расследует. Это в рамках уголовного дела. Я думаю, что в ближайшее время определится с точной причиной возникновения этого пожара", - проинформировал Сериккали Брекешев.

 
По словам министра, две комиссии работали по подсчету ущерба от пожара. На сегодняшний день, по предварительным данным, прямой ущерб от пожаров составил порядка 4 млрд тенге.
 

Общая площадь была изначально, мы говорили, 43,8 тысячи гектаров, но после подсчета (…) там были и водные объекты. Если вот эти водные объекты и сельхозугодия убрать, то получилось около 40 тысяч гектаров, из них порядка 35 тысяч гектаров - это покрытые лесом", - добавил он.


Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар, длившийся 8 дней. Загорание началось 2 сентября в Аулиекольском районе. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров.
 

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