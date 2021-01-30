В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.

На западные регионы Казахстана начнет оказывать влияние ложбина северо-западного циклона - ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и повышение температуры воздуха. На остальной территории РК отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гололед, усиление ветра до 15-22 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области – туман.

В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, ночью в Алматинской области местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области ночью - низовая метель.

В Актюбинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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