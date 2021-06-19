В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидаются дожди с грозами

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются дожди с грозами, на крайнем севере сильные дожди и выпадение града. Лишь на западе и юго-западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юго-западе и западе с пыльной бурей, на севере и в горах на юго-востоке – шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, ночью местами, днем на большей части усилится ветер до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, град, ночью местами, днем на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской, Карагандинской областях днем местами ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются град, шквал, местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Туркестанской, Актюбинской областях днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Днем в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской, Карагандинской областях, местами в Алматинской, Туркестанской областях, на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской областях, местами в Жамбылской, Алматинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, в отдельных районах Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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