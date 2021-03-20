В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 марта 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Циклон с районов Черного моря будет оказывать влияние практически на все регионы республики, с ним ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и снега, порывистый ветер, гроза, на северо-западе - низовая метель. Лишь на юго-востоке и севере РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Жамбылской, Карагандинской, днем в Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в Карагандинской области днем местами гололед, в Жамбылской области местами – туман.

В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, в Западно-Казахстанской области местами гололед.

В Мангистауской, Акмолинской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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