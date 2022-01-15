Синоптики рассказали о погоде в регионах страны в пятницу

НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды - пройдет снег, в южной половине - осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на севере и юго-востоке - гололед, низовая метель; на западе, севере - туман.

На западе, юге, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель; днем на западе, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель; на западе и в центре днем усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман; днем на юго-западе и западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

На западе Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель; днем на западе и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на севере и в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман.

На севере и в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель; ночью на западе туман.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман; на юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В южной половине Акмолинской и днем на юге Актюбинской областей ожидается низовая метель.

На востоке Костанайской, ночью и утром на севере Павлодарской областей ожидается туман.



