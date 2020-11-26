В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием ложбины циклона на западе РК пройдут осадки, местами сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На остальной территории республики ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской области местами – усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами ожидается гололед.

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