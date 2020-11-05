В Ботаническом саду Нур-Султана не планируют вести строительство

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - На территории столичного Ботанического сада проведение строительных работ не планируется, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Ботанический сад города Нур-Султана является особо охраняемой территорией. Здесь выращиваются новые виды растений и адаптируются к нашему климату. Поэтому на территории сада проводятся лишь научно-исследовательские работы. Никакие строительные работы не запланированы", - сообщил вице-министр в интервью журналистам.

По сообщению акимата столицы, строительство спортивного комплекса будет проведено на небольшом участке территории в верхнем углу Ботанического сада, где нет зеленых насаждений. Проект соответствует генеральному плану города.

Общая площадь Ботанического сада составляет 89,1170 гектара, из них 42,9 гектара находится в ведении акимата Нур-Султана. 46,3 гектара относится к ведению министерства. Обрамляющая площадь является коммунальной собственностью и считается парком. Концептуально мы ее сделали с целью защиты Ботанического сада от негативных почвенно-климатических условий. Мы привозим новые породы, которые не совсем приспособлены к нашим жестким условиям. Обрамление парком защищает сад от жестких климатических условий", - пояснил Ерлан Нысанбаев.

По его словам, несмотря на то, что на вверенной акимату территории парка будет построен спорткомплекс, строительство шумных развлекательных центров будет под запретом.

По мировому опыту, лет 25-30 назад превращение ботанических садов в рекреационные зоны отдыха было далеко от реальности. Но сегодня во всем мире ботанические сады превратились в места отдыха людей. То есть применяются и в рекреации. Подобные примеры можно увидеть в Европе, Америке и странах юго-восточной Азии, к примеру, в Таиланде. Безусловно, посетители должны соблюдать культуру поведения, чистоту в парке", - подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

Напомним, 2 ноября акимат Нур-Султана сообщил о строительстве спортивного комплекса на территории Ботанического сада, где нет зеленых насаждений. Экоактивисты высказались против данной инициативы.

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