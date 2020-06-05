В Бурабае отметили День государственных символов

Кокшетау. 4 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в стране отмечается один из важнейших праздников Независимого Казахстана - День государственных символов. В связи с карантинными мерами многие привычные для казахстанцев мероприятия прошли в режиме онлайн, а традиционные офлайн проведены с соблюдением всех необходимых мер, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

В жемчужине туризма Казахстана - Боровом прошло открытие нового флагштока с поднятием государственного флага. В центре Щучинска теперь развивается флаг страны.

Мероприятие продолжилось автопробегом в поселок Бурабай. Кульминацией акции стало исполнение Государственного гимна на горе Болектау с поднятием 20 флагов. Теперь туристам, прибывшим в казахстанскую Швейцарию, будет видно символику страны со 150-метровой высоты.

Сегодня в Бурабайском районе проведена патриотическая акция "Менін Елім", основная цель которой популяризация государственных символов, развитие чувства патриотизма и гордости за свою страну, привитие любви к государственным символам РК", - отметила участник акции, руководитель молодежного ресурсного центра Бибигуль Тыржанова.

К слову, в Акмолинской области прошло более тысячи мероприятий, приуроченных ко Дню государственных символов Казахстана. Это не только украшенные улицы и автопробеги, но и челленджи по исполнению гимна, викторины, акции, различные конкурсы в онлайн-формате и многое другое.

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