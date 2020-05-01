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В Чарынском национальном парке засняли джейрана-альбиноса

30.04.2020, 10:14 8992
В Чарынском национальном парке засняли джейрана-альбиноса
Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Чарынском национальном парке засняли джейрана-альбиноса, передает Kazakhstan Today.
 

Наши инспекторы Чарынского национального парка засняли на камеру мобильного телефона джейрана-альбиноса. Белая газель бежит по степям нацпарка, как будто явление из сказки! Джейран-альбинос для нас - большая находка. Такие животные с белым окрасом в природе очень редко встречаются. Мы надеемся, что джейран выживет, так как жизнь альбиносов нелегкая", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.


 
Джейран занесен в Красную книгу Казахстана. Статус - 3-я категория, редкий вид. Единственный представитель рода газелей и подсемейства Антилоп в Казахстане.
 
Животные-альбиносы в дикой природе
 
Представители животного мира, которым природа не подарила естественный окрас кожи, шерсти, глаз носят название альбиносы. Светлые земные ангелы, белоснежные королевские особи - как только не называют животных-альбиносов, но мало кто знает, насколько сложно им приходится в естественной среде обитания среди нормальных сородичей. Редкий окрас навсегда превращает животного в "белую ворону", таким особям сложно найти пару для размножения и добывать себе пищу. Причиной такого чуда является мутация на генном уровне, которая характеризуется врожденным отсутствием меланина - пигмента, отвечающего за цвет кожи, шерсти и глаз.
 
Огорчительно, что животные-альбиносы очень низко ценятся среди своих сородичей, когда дело касается любовных игр и продолжения рода. При отборе партнера самка обращает внимание на яркую, насыщенную окраску самца, так как она дает гарантии, что потомство будет красивым и здоровым. Поэтому белому тигру или павлину с розовыми глазами ровным счетом не на что рассчитывать. Часто бывает, что у таких особей потомства и вовсе нет.
 
Проблемы с пропитанием, поиском "второй половины" и легкодоступность для проворных хищников сокращают популяцию альбиносов. В большинстве случаев животные-альбиносы отличаются слабой жизнеспособностью, так как чрезвычайно чувствительны к солнечным лучам, имеют проблемы со слухом и зрением. Помимо непринятия в стае, такие животные подвержены высокому риску заболевания раком кожи, сообщил Сакен Дилдахмет.
 

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