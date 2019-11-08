В Чарынском нацпарке фотоловушки засняли туркестанскую рысь (ВИДЕО)

Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Чарынском нацпарке фотоловушки засняли туркестанскую рысь, передает Kazakhstan Today.

"Недавно специалистами Чарынского государственного национального природного парка при учёте диких животных были установлены фотоловушки возле горы Большой Бугутты. На один из объективов попала туркестанская рысь", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

Он сообщил, что данный вид кошачьих занесён в Красную книгу Казахстана. Является редким подвидом, один из трёх подвидов рыси в фауне Казахстана.





В конце XIX века в Семиреченской области численность рыси была высокой, в некоторые годы добывали более 200 зверей. В 40-е - 50-е годы ежегодно заготавливали по 20-30 шкур рыси. С 1976 года охота запрещена. Живет оседло, но из-за многоснежья и отсутствия корма может совершать большие переходы. Активна в сумеречные и ночные часы, реже - днем. Встречается чаще поодиночке, иногда семьями. Гон в феврале - марте. Беременность длится 67-74 дня. В помете чаще 2-3 детеныша. Половая зрелость наступает к концу второго года жизни. Основная добыча - зайцы, сурки, полевки, косуля, молодняк кабанов и горных козлов, кеклики, изредка - домашняя птица, козы, овцы. Враги и конкуренты - волк, снежный барс. Болеет бешенством", - проинформировал Сакен Дилдахмет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства