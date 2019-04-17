В честь влюбленных Козы Корпеша и Баян-Сулу в Алматы прошла киноночь "Cinema Youth"

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Киноночь "Cinema Youth" в честь Национального дня влюбленных и героев эпоса "Козы Корпеш и Баян-Сулу" прошла в Алматы, передает Kazakhstan Today.

"С 2011 года в Казахстане 15 апреля официально признан праздником - нынче в этот день отмечают Национальный день влюбленных "Козы Корпеш и Баян-Сулу". Нововведенный праздник призван показать чистоту и красоту влюбленности. Это пропаганда среди молодежи целомудрия образов казахстанских женщин и национальных героев, семейных ценностей и крепких уз брака. В честь казахстанского Дня влюбленных Государственный фонд развития молодежной политики города Алматы организовал в Depo Evolution Park киноночь "Cinema Youth", - сообщили в управлении общественного развития Алматы.

Для гостей мероприятия была создана уютная и романтическая обстановка для просмотра кино. Функционировал фуд-корт, где желающие угощались чаем, а торговые представители в честь такого красивого праздника предлагали ароматный кофе за полцены и попкорн.

В праздничной, украшенной для романтической фотосессии сфере был создан уголок желаний, который предсказывал гостям счастливое и светлое будущее, а некоторые и вовсе были в восторге от предсказаний, увидев на листе сокровенное "в этом году Вы встретите свою половинку".

Для прекрасных девушек организаторами был создан уголок мехенди и аквагрима.

А самые активные ребята и киноманы вечера принимали участие в увлекательных конкурсах и викторинах, забрав с собой в качестве приза подарочные сертификаты в лучшие кофейни города.

Кроме того, был проведен эксклюзивный мастер-класс и интервью с знаменитым актером и шоуменом Ерланом Касымжанулы, известного нам из фильмов "Келинка Сабинка", "Бастык боламын", "Побег из аула", и не менее талантливым молодым режиссером, восходящей звездой казахстанского кинематографа, лауреата республиканских конкурсов "Жайык", "Байконур" Рахымжаном Калдыкоз.

Ребята пришли поздравить молодежь с замечательным праздником, поделились дельными советами и пожелали всем любить и быть любимыми.

Также посетителей порадовали современной музыкой, живым пением артисты театра "Almaty Music".

"Ну и самое главное. Гости стали участниками романтического кинопросмотра двух фильмов под открытым небом, испытав эстетическое удовольствие, наблюдая отечественные кинокартины о любви", - проинформировали в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства