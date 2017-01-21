В четырех областях Казахстана из-за метели закрыты автодороги

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
21 января 2017
  • 18
  • :
  • 44
Все области
Переменная облачность
днем 10º    ночью -1º
17:00
.
Aнонс

В четырех областях Казахстана из-за метели закрыты автодороги21.01.2017
Общество  11:43

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях из-за метели и плохой видимости закрыты автодороги, сообщили в комитете по ЧС МВД РК.


В СКО для всех видов автотранспорта закрыто движение на автомобильных дорогах по всем направлениям, передает Kazakhstan Today.

В Костанайской области для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке автодороги Костанай - Аулиеколь - Сурган (со 108-го по 232-й километры - от поселка Аулиеколь до границы Акмолинской области) и Жезказган - Петропавловск (от города Аркалык до границы Акмолинской области).

В Акмолинской области также для всех видов автотранспорта закрыто движение на трассах: Екатеринбург - Алматы (поселок Жаксы - Атбасар), Жаксы - Есиль - Бузулук (с 0-го по 82-й километры); Костанай - Ауеликоль - Сурган (с 232-го по 260-й километры); Жезказган - Петропавловск (с 377-го по 595 километры); Екатеринбург - Алматы (с 917-го по 856-й километры); Астана - Кабанбай батыра - Киевка - Темиртау (с 16-го по 51-й километры); Екатеринбург - Алматы (с 1280-го по 1353-й километры).

В Восточно-Казахстанской области для всех видов автотранспорта закрыто движение на автодорогах областного значения Чарск - Бакырчик (с 0-го по 42-й километры), Бакырчик - Бурсак (с 0-го по 18-й километры), Новопокровка - Петропавловка - Зубаир - Байтанант (с 0-го по 41-й километры), Бородулиха - Жезкент (с 0-го по 49-й километры).

В Алматинской области с 23.00 вчерашнего дня ограничено движение на автодороге республиканского значения Сарыозек - Коктал (с 40-го по 80-й километры) для грузового и общественного автотранспорта.
Просмотров: 3021
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
21.01.2017   16:18
В КНБ разъяснили законодательные поправки, касающиеся блокировки сетей связи и доступа к Интернету
21.01.2017   15:21
20 млн тенге заплатят пациентке врачи Мангистауской областной больницы за ампутированную ногу
21.01.2017   13:14
В Алматы разыскивают мать шестилетней девочки
21.01.2017   12:42
Почти 4,5 млрд тенге штрафов заплатили в прошлом году жители Алматы за мелкие правонарушения
21.01.2017   11:43
В четырех областях Казахстана из-за метели закрыты автодороги
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика