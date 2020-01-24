В четверг на большей части Казахстана ожидается снег

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - В четверг, 23 января, на большей части Казахстана ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, центр которого располагается над Мурманском, в связи с чем пройдет снег, на западе, северо-западе, северо-востоке и юге - осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более с метелью, местами гололед, в Костанайской области туман.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, местами метель, гололед.

В Карагандинской области ожидается усиление ветра ночью до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, днем местами ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, местами метель, туман, гололед.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами 25 метров в секунду, местами метель, туман, гололед. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Атырауской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области туман, в Актюбинской области метель.

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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