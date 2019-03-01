В четверг на территории Казахстана местами ожидается метель

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Практически на всей территории Казахстана сегодня, в четверг, сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдет снег. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.





В Костанайской области ожидается метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области местами ожидается метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".





В Акмолинской области местами ожидается туман, метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью местами туман.





В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. В Мангистауской, Атырауской областях местами туман, гололед.





В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман.





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