В четверг на западе, севере и северо-западе Казахстана сохранится неустойчивая погода

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - На западе, северо-западе и севере Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на западе ночью местами сильные осадки, передает Kazakhstan Today.

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере - с низовой метелью. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем местами низовая метель, гололед, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Актюбинской области местами ожидается туман, ветер 15 метров в секунду, утром и днем местами гололед. В Костанайской области местами туман, гололед, на большей части усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем местами ветер, в Акмолинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гололед.

В Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, Мангистауской, ночью и утром в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ветер 15-23 метра в секунду.

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