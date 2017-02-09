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В четверг погода без осадков ожидается лишь на западе Казахстана09.02.2017
  • Фото: divmir.ru
Общество  08:40

Астана. 9 февраля. Kazakhstan Today - На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, в горных районах сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление ветра. Лишь на западе республики - погода без осадков, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 17-22, порывы 25 метров в секунду. В Жамбылской области местами метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области временами более 30 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20, днем на большей части усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. Ночью в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

В Костанайской области на большей части ожидается метель, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области местами ожидается метель, днем на большей части усиление ветра до 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. В Карагандинской области местами метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части ветер 15-20, местами порывы 23-28, временами более 30 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами метель, туман, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.
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Фото: divmir.ru
В четверг погода без осадков ожидается лишь на западе Казахстана
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