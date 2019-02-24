В четверг в Астане проведут проверку системы оповещения

14 февраля текущего года, в 09.55, будет проведена проверка системы оповещения города Астаны с запуском электросирен и перехватом телерадиоканалов. Напоминаем, для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!". Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и так далее) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке", - говорится в сообщении департамента по ЧС Астаны.
Ведомство просит жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.
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