В четверг в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивая погода

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - В четверг в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами в северной половине страны пройдет снег, а на остальной территории пройдут осадки, на юге, в горных районах, ночью сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются низовая метель, туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В ряде регионов в связи с непогодой школьников перевели на дистанционное обучение. В частности, в Кокшетау в связи с изменением погодных условий 11 февраля учащиеся первой смены (1-4 класс) учатся в онлайн-режиме.

Также 11 февраля в связи с сильным морозом, до -31 градуса, на территории Северо-Казахстанской области отменены занятия для школьников с 0 по 12 классы.

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