В четверг в Казахстане ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - В четверг, 15 октября, в Казахстане ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием обширного антициклона на всей территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на востоке в ночные и утренние часы ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами в Павлодарской, Жамбылской областях, днем Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской областях ночью местами сохраняются заморозки, 1-3 градуса.

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