В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 25 июля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в четырех областях Казахстана: Атырауской, Костанайской, Кызылординской и Западно-Казахстанской, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 26 июля в Атырауской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град, ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду, днем местами сохраняется сильная жара, 35-39 градусов. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Днем 26 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара, 40 градусов, местами северо-восточный ветер, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95 %.

Днем 26 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью и утром 26 июля в Костанайской области ожидается туман, днем - ветер северный, северо-восточный, местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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