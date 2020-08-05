Караганда. 4 августа. Kazakhstan Today - 5 авнуста, в День медиации, в Караганде будет работать виртуальная приемная, передает Kazakhstan Today.
В Карагандинской области 5 августа виртуальная приёмная будет работать с обращениями граждан. Участвовать в онлайн-встрече могут все, кому необходима консультативная помощь профессиональных медиаторов, юристов, адвокатов и психологов", - рассказали в акимате Карагандинской области.
Мероприятие организуется в честь единого республиканского Дня медиации.
Обращение в виртуальную приёмную можно отправить на страницы в Instagram - @mediator_krg или @kabinet_mediatsii, а также на WhatsАpp - 8-702-199-38-49 до 5 августа", - уточнили в ведомстве.
В работе приёмной примут участие медиаторы Ассамблеи народа Казахстана, юристы, адвокаты и психологи.
Консультативная помощь всем обратившимся будет оказана бесплатно и конфиденциально.
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