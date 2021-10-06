В детской больнице Актау прокомментировали видео супа с червями

АКТАУ. 5 ОКТЯБРЯ - В социальных сетях распространилось видео с червями, плавающими в супе, который подавали в детской больнице в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видеозапись с червями, плавающими в супе, оказалась в социальных сетях. Руководство компании, отвечающей за поставку еды в медицинское учреждение, уверено: репутацию предприятия просто решили подмочить перед грядущим тендером, сообщает телеканал КТК

В компании заверяют, что видео было снято в июле и действительно в детской больнице.

Тогда, по словам руководства предприятия, они быстро извинились перед родительницей и договорились, что та не станет придавать случай огласке. Отмечается, что повара уволили.

Но спустя два месяца запись все равно оказалась в Сети. На предприятии уверены: сделано это было специально, чтобы не дать компании выиграть очередной тендер, который должен состояться в ноябре.

Питание в детской больнице проверила спецкомиссия.

Мы принесли извинения именно маме. Она с пониманием отнеслась и сказала, что даже домой, когда мешками покупает, тоже может обнаружиться червь. "А вы, - говорит, - килограммами все моете, да, тоже возможно такое". Она нас простила. Это, наверное, все-таки происки наших конкурентов, я так думаю. Это было, это есть и, наверное, это будет", - сказала представитель фирмы Алия Бокаева.