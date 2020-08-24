В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - На территории девяти областей страны синоптики объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Ночью 24 августа в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. Днем местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 24 августа на северо-востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, град. Местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

На территории Карагандинской области местами ожидается гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, туман.

Жителям Туркестанской области синоптики прогнозируют грозу. Днем местами ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 24 августа в Костанайской области местами ожидается гроза. Местами туман.

24 августа в Акмолинской области утром и днем ожидается местами гроза. Ночью и утром туман. 25, 26 августа в Жамбылской области местами ожидается гроза, шквал, 24-26 августа ветер юго-западный, западный, 16-21 метр в секунду.

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