В двух микрорайонах Алматы временно отключат газ

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НУР-СУЛТАН, 18 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматинской области 18-21 октября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22 метра в секунду, порывы 25 метров в секунду.
19 октября на западе, в центре и юге области Атырауской области ожидается туман.
19 октября в Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 19 октября на западе Мангистауской области ожидается туман.
19 октября на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
КОСТАНАЙ, 18 ОКТЯБРЯ - Патрульные полицейские Костаная нашли и вернули сельчанке сумку с деньгами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жительница села Алтын Дала Костанайского района ехала в маршрутном автобусе в областном центре и оставила сумку, в которой находился миллион тенге, сообщает газета "Костанайские новости
".
К автопатрулю на перекрестке Каирбекова - Курганская водитель автомашины "КамАЗ" обратился с просьбой о помощи. Мужчина рассказал, что позвонила супруга и сообщила, что забыла сумку с деньгами в автобусе. Женщина обнаружила, что сумки нет, только дома. Он сообщил полицейским номер маршрута.
В течение нескольких минут полицейские установили водителя автобуса и доехали до конечной остановки. Водитель передал сумку женщины в целости и сохранности.
КОСТАНАЙ, 18 ОКТЯБРЯ - Объявление о продаже медали "Знак отличника Алтын белгi" за 2 000 000 тенге опубликовано на одном из сайтов с отметкой "Костанай", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Автор объявления не пожелал назвать свое имя, также он не рассказал, что заставило его выставить на продажу памятную вещь, сообщает "НГ
".
По словам продавца, он выпускник этого года и готов сделать скидку и продать медаль за 1,5 миллиона.
Напомним
, в этом году знак "Алтын белгi" получило рекордное число казахстанских выпускников - 9738 человек. В 2019 году знак отличия получили 7349 школьников, в 2020 году - 8615 учеников. Наибольшее количество обладателей знака "Алтын белгi" в этом году в Туркестанской области - 1856 человек, в Алматинской области - 1432, в ВКО - 738.