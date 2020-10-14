В двух областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Синоптики предупредили жителей Западно-Казахстанской и Жамбылской областей о шторме, передает Kazakhstan Today.



По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 14 октября на западе Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, южный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.



14-16 октября в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Ночью и утром 14-16 октября местами сохраняются заморозки, 1-3 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства