В двух регионах Казахстана ожидаются заморозки

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Костанайской и Карагандинской областях ожидаются заморозки, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 26 сентября в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Ночью 26 сентября местами ожидаются заморозки, 2 градуса.

В субботу в Костанайской области местами ожидается туман. Ночью местами заморозки, 3 градуса.

Синоптики также сообщили, что 26 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

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