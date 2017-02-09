В ЕАЭС предлагают создать Евразийскую ассоциацию производителей молока

Москва. 9 февраля. Kazakhstan Today - Производство молока в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2017 году увеличится на 1 млн тонн, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

7 февраля в рамках заседания VIII Съезда Национального союза производителей молока (Союзмолоко) член коллегии (министр) ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский оценил состояние молочного рынка ЕАЭС и предложил меры по повышению продуктивности молочной отрасли государств Союза, передает Kazakhstan Today.

Говоря об итогах развития молочной отрасли, Сидорский отметил, что в 2016 году страны ЕАЭС произвели более 45,4 млн тонн молока. На долю России приходится около 70% производства. При этом в РФ производят молока меньше, чем потребляют - страна закрывает свои потребности на 82%. Похожая ситуация в Армении и Казахстане, где потребности в молоке закрыты на 90%. В то же время объемы производства в Беларуси и Кыргызстане превышает внутренний спрос (в частности, в Беларуси - в 2,5 раза), что дает этим странам возможность для увеличения поставок молока как в рамках ЕАЭС, так и в третьи страны.

"По нашим расчетам, эффект от импортозамещения составил по молоку около $1 млрд. В целом по cоюзу в текущем году прогнозируется рост производства молока до 46,5 млн тонн, увеличение взаимной торговли - до 5 млн тонн и сокращение импорта из третьих стран - до 3,2 млн тонн", - подчеркнул министр ЕЭК.

Он сообщил, что в Комиссии сформирован реестр перспективных проектов для проведения совместных исследований в сфере агропромышленного комплекса (АПК). В целях повышения продуктивности в молочной отрасли в ближайшие несколько лет целесообразно объединить усилия в разработке сбалансированных рационов кормления и ветеринарных препаратов, а также обеспечить координацию племенной работы для реализации единых программ и внедрения инновационных технологий в селекции.

Также министр ЕЭК предложил создать евразийскую ассоциацию производителей молока, которая станет переговорной площадкой для выработки единой позиции бизнеса в целях отстаивания отраслевых интересов на евразийском пространстве.

"В национальных программах развития АПК ставятся масштабные задачи. Полезным и эффективным было бы решать их сообща, встречаясь на уровне министров сельского хозяйства "пятерки"", - заключил Сидорский.

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