В ЕАЭС продлили сроки временного ввоза автомобилей

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии продлил для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза в связи с сохраняющейся пандемией COVID-19 и возможностью возникновения второй "волны" распространения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 31 марта следующего года освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС и, соответственно, не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей. Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, растаможенных в льготном порядке, и не могут вернуться домой", - говорится в сообщении ЕЭК.

Также Совет ЕЭК приостановил до 31 марта 2021 года в течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.

Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта 2020 года по 31 марта 2021 года", - уточнили в ведомстве.

Принятие этого решения обусловлено невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить свои обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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